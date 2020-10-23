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    HaberlerEkonomi Haberleri Ordu’da hamsinin kilosu 40 lira
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    23.10.2020 - 10:14 | | AA

    Ordu’da hamsinin kilosu 40 lira

    Ordu’da havaların soğumasıyla birlikte dört gözle beklenen hamsi, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ancak ağlara takılan hamsi az olunca kilosu da 40 lirayı buldu.

    Ordu’da hamsinin kilosu 40 lira

    Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı. Palamutta yaşanan bolluk, hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamudun ardından Karadeniz Bölgesi'nde havaların da soğumaya başlamasıyla, sofraların vazgeçilmezi olan hamsi de yavaş yavaş tezgahlarda yerini aldı. Ordu’nun Fatsa ilçesinde ağlara takılan hamsi az olunca, kilosu da 40 liradan satılmaya başlandı.

    ‘HAMSİ YENİ YENİ ÇIKMAYA BAŞLADI’

    Hamsinin yeni yeni çıkmaya başladığını ifade eden Balıkçı İsa Küçüköksüz (43), bu nedenle fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Küçüköksüz, “Hamsi az olduğu için kilosu da 40 lirayı buldu. Fiyat fazla olunca vatandaşlar da almak istemiyor” dedi.

    Balık alan İdris Verim (60), fiyatların arttığını belirterek, çok fazla balık tüketemediklerini ifade etti.

      Kocası tarafından aldatılan kadın mahalleyi ayağa kaldırdıBursa’da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı. Eşinin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam ise onu darp etti. Polis kocayı gözaltına alırken, bütün olup bitenler kameraya yansıdı.
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