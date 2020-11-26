MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Ordu'da narenciye hasadı başladı
ABONE OL
26.11.2020 - 14:08 | | AA

Ordu'da narenciye hasadı başladı

Ordu'da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinin hasadına başlandı.

Ordu'da narenciye hasadı başladı

Perşembe ilçesinde sabah saatlerinde hasada başlayan üreticiler, sepet ve kasalara doldurdukları mandalinaları halk pazarlarına götürerek satıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, narenciye hasadı yapan bazı üreticileri ziyaret etti.

Soydan, burada gazetecilere, son yıllarda narenciye üretiminin özellikle Perşembe ilçesinde yaygınlaştığına dikkati çekti. İlçenin ikliminin narenciye üretimine oldukça elverişli olduğuna değinen Soydan, narenciyeden elde edilen gelirin bölge çiftçisine katkı sunduğunu söyledi.

Soydan, hasadı yapılan mandalinanın ince kabuklu ve bol sulu olduğunu ifade ederek oldukça lezzetli olan bu ürünün pazarda ciddi talep gördüğünü aktardı.

Ordu genelinde yaklaşık 75 ton mandalina, 50 ton portakal ve 20 ton limon üretimi olduğunu belirten Soydan, bu ürünlerin sahile yakın bölgelerde yetiştiriciliğinin yapıldığını kaydetti.

Pazarda mandalinanın üretici tarafından 3-4 liradan satışa sunulduğunu dile getiren Soydan, "Üreticimiz özellikle bu seneki üretim ve kaliteden memnun." dedi.

Soydan, arazisi müsait olan üreticilere narenciye yetiştirmeleri çağrısında bulundu. Üretici Hakkı Çolak ise bir süre önce üretimine başladığı narenciyenin getirisinden oldukça memnun olduğunu belirterek, "Arazim müsaitti. Eşimle mandalina, portakal ve limon yetiştirmeye başladık. Şu günlerde de mandalina hasadı yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelir oldukça iyi." diye konuştu.

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2020 ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

154 günde kıpkırmızı oldu

154 günde kıpkırmızı oldu

Sıradaki Haber