Ordu'da serbest piyasada fındık 25 liradan işlem görüyor

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın yeni haftaya 25 liradan başladığını ifade etti.

50 randımanlı fındığın pazarda 25 liradan işlem gördüğünü aktaran Soydan, randıman artması durumunda fiyatın yükseldiğine dikkati çekti.

Üreticinin bu fiyat karşısında oldukça memnun olduğunu dile getiren Soydan, "Bu fiyatlar kötü fiyat değil. İsteyen üreticimiz bu fiyattan da ürününü değerlendirebilir. Ancak 25 liranın da üzerinde fındığını satmak için bekleyen çok sayıda üreticimiz var." dedi.

İhtiyacı olan üreticinin kademe kademe ürününü pazara indirdiğini söyleyen Soydan, "Açık söylemek gerekirse üreticimiz, oluşan piyasadan son derece memnun." diye konuştu.