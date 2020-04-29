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    29.04.2020 - 07:00 | | AYLİN RANA AYDİN

    Ordular, online medikal tedarik yapacak

    Askeri tıp sektörünün temsilcileri online fuarda bir araya gelecek. Uluslararası online fuar Military Medical Webex, 9-10 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

    Ordular, online medikal tedarik yapacak
    AYLİN RANA AYDİN

    Online fuarda ürünlerini sergilemek isteyenler pek çok ordunun askeri tedarik ofislerine sunum yapabilecek. Fuarda, zırhlı medikal araçlar, medikal teknolojiler, tıbbi cihazlar, biyoteknoloji gibi alanlarda ürünler sergilenecek. Öte yandan alanında uzman konuşmacılar da fuarda yer alacak.

    Yerli yazılım

    Capital Exhibition CEO’su Hakan Kurt, online fuarın Türkiye’de geliştirilen yerli web tabanlı bir platformda düzenleneceğini açıkladı. Katılımın 1.000 kişiyle sınırlı olacağını söyleyen Kurt, “Katılımcı ücreti 19 dolar olacak. Öte yandan katılımcı firma sayısı da 100 ile sınırlı. Katılımcı firmalar kendilerine ayrılmış odalarda tedarik zincirini görüşebilecek. Platformda tanıtılan ürünlerle ilgili videolar ve sunumlar gerçekleşecek” dedi. Kurt, web tabanlı fuarlarda fiziksel fuar harcamalarının yüzde 30’u kadar harcandığını belirtti.

    ‘Askeri tedariğin önemi arttı’

    Kovid-19 salgını nedeniyle askeri medikal tedariğinin öne çıktığını dile getiren Hakan Kurt, “Avrupa’da maske satışları neredeyse savaş çizgisinde gidip geldi. Bu da askeri medikal tedarik zincirinin önemini ortaya koyuyor. Dünyada medikal alanda ilaç şirketleri hariç hizmet veren ilk 10 şirketin cirosu 4 trilyon dolar” dedi. Kurt, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer birliklerin (KBRN) bu dönemde öneminin arttığını da sözlerine ekledi.

     

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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