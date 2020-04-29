Ordular, online medikal tedarik yapacak

Online fuarda ürünlerini sergilemek isteyenler pek çok ordunun askeri tedarik ofislerine sunum yapabilecek. Fuarda, zırhlı medikal araçlar, medikal teknolojiler, tıbbi cihazlar, biyoteknoloji gibi alanlarda ürünler sergilenecek. Öte yandan alanında uzman konuşmacılar da fuarda yer alacak.

Yerli yazılım

Capital Exhibition CEO’su Hakan Kurt, online fuarın Türkiye’de geliştirilen yerli web tabanlı bir platformda düzenleneceğini açıkladı. Katılımın 1.000 kişiyle sınırlı olacağını söyleyen Kurt, “Katılımcı ücreti 19 dolar olacak. Öte yandan katılımcı firma sayısı da 100 ile sınırlı. Katılımcı firmalar kendilerine ayrılmış odalarda tedarik zincirini görüşebilecek. Platformda tanıtılan ürünlerle ilgili videolar ve sunumlar gerçekleşecek” dedi. Kurt, web tabanlı fuarlarda fiziksel fuar harcamalarının yüzde 30’u kadar harcandığını belirtti.

‘Askeri tedariğin önemi arttı’

Kovid-19 salgını nedeniyle askeri medikal tedariğinin öne çıktığını dile getiren Hakan Kurt, “Avrupa’da maske satışları neredeyse savaş çizgisinde gidip geldi. Bu da askeri medikal tedarik zincirinin önemini ortaya koyuyor. Dünyada medikal alanda ilaç şirketleri hariç hizmet veren ilk 10 şirketin cirosu 4 trilyon dolar” dedi. Kurt, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer birliklerin (KBRN) bu dönemde öneminin arttığını da sözlerine ekledi.