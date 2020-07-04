04.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Organize sanayide ‘enerji’ sevinci
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, “Organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik düzenlemeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB’lerdeki toparlanma sürecini destekleyecek” dedi.
Kütükcü, Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile OSB’lere yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.
Kütükcü, EPDK kararıyla, OSB’lerde tüketim için belirlenen sistem kullanım bedellerinde indirime gidildiğini anımsatarak düzenlemenin sanayicilerin enerji maliyetlerindeki ağır yükünü hafifleteceğini vurguladı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.