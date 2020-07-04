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    HaberlerEkonomi Haberleri Organize sanayide ‘enerji’ sevinci
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    04.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Organize sanayide ‘enerji’ sevinci

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, “Organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik düzenlemeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB’lerdeki toparlanma sürecini destekleyecek” dedi.

    Organize sanayide ‘enerji’ sevinci

    Kütükcü, Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile OSB’lere yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

    Kütükcü, EPDK kararıyla, OSB’lerde tüketim için belirlenen sistem kullanım bedellerinde indirime gidildiğini anımsatarak düzenlemenin sanayicilerin  enerji maliyetlerindeki ağır yükünü hafifleteceğini vurguladı.

     

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