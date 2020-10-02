Orkinos ihracatıyla Japon Büyükelçilik ödülünü aldı

İki ülke arasındaki dostluğu ve ticareti geliştirdiği için Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen törende ödülü Büyükelçi Akio Miyajima, Tuncay Sagun’a verdi. Sagun İzmir’deki çiftlikte üretilen 2 bin ton orkinosu Japon geleneksel mutfağının sembolü suşi için Japonya’ya ihraç ediyor.

Kuşaklardır Karadeniz’e ağlarını salan bir ailenin çocuğu olan babası Kemal Sagun’dan devraldığı bayrağı 8 şirketle ve Türkiye’deki 5 bölgede 15 ayrı tesiste balıkçılık yaparak sürdüren Tuncay Sagun, 3 ülkedeki üretim tesisleriyle Türk deniz ürünlerinin adını dünyaya duyuruyor. Tesislerde üretilen 386 çeşit ürünün yüzde 70’ini ihraç ederen Sagun, Japonya’nın en büyük orkinos tedarikçilerinden. Japon geleneksel mutfağının sembolü suşi ihtiyacı için İzmir Urla’daki çiftlikte üretilen orkinosları Uzakdoğu pazarına satan Tuncay Sagun yılda 2 bin ton ihracata imza attı. Bu rakamla İspanya ve Malta’nın ardından Japonya’ya en çok orkinos ihraç eden üçüncü ülke konumuna erişmemizi sağlayan Tuncay Sagun Japonya’nın büyükelçilik onur ödülüne layık görüldü. Tuncay Sagun’a ödülünü Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima verdi.

‘Tek yürek’

Türkçe ve Japonca konuşan Büyükelçi Miyajima, Sagun Grubu’nun iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirdiğini belirti. Miyajima, “Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsalar da kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet, tek yürek” dedi.

18 yıldır Japonya’ya ihracat yapan ve Türkiye’nin ilk orkinos çiftliğini kuran Tuncay Sagun ise, “Hayatım boyunca pek çok ödüle layık görüldüm ama bu bambaşka. İkinci memleketim diyebileceğim. Japonya’dan bu onuru almak meslek yaşantıma anlam kattı. Balıkçılığa aşk ile bağlı bir iş insanı olarak iki ülke arasındaki kültürün ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğim” dedi.