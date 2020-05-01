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    HaberlerEkonomi Haberleri Orman köylüsünün taksiti 3 ay ertelendi
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    01.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Orman köylüsünün taksiti 3 ay ertelendi

    Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ertelendi.

    Orman köylüsünün taksiti 3 ay ertelendi

     

    Orman Genel Müdürlüğü’nün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Buna göre, kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay  ertelendi. Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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