Orman köylüsünün taksiti 3 ay ertelendi

Orman Genel Müdürlüğü’nün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi. Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.