BİST1.1040.70EURO8.980.10USD7.680.28ALTIN463.63-1.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Oruç Reis yeniden Antalya Limanı'nda
    ABONE OL
    23.09.2020 - 11:47 | | DHA

    Oruç Reis yeniden Antalya Limanı'nda

    Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından bakım ve ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan dün sabah ayrılan 'Oruç Reis' gemisi, bir süre sonra yeniden limana demirledi.

    Oruç Reis yeniden Antalya Limanı'nda

    10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı.

    Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Antalya Limanı'ndaki 1 haftalık ikmal ve bakımını tamamlayarak dün limandan ayrılmıştı. Antalya Körfezi açıklarında bir süre bakımını yaptıkları cihazı test etmek için sefer yapan gemi, yeniden Antalya Limanı'na gelerek burada demirledi.

    Limanda demirleyen 'Oruç Reis'in güverte kısmında çalışmaların sürdüğü, ayrıca bir fırkateynin de Antalya Limanı'nda olduğu gözlendi.

    Bugün resmen başladı! HES kodu olmayan giremeyecekGelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okuma yazma bilmeyen kadına polis yardım etti

    Okuma yazma bilmeyen kadına polis yardım etti

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Son dakika! Bakan Soylu'dan kira eleştirisi: Bir polisimiz Bodrum'da ev bulsun bakalım!

    Son dakika! Bakan Soylu'dan kira eleştirisi: Bir polisimiz Bodrum'da ev bulsun bakalım!

    Sıradaki Haber