OSB’de anlık veride adım adım çözüme

OSBÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, OSBÜK Ege Bölge Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Başkan Memiş Kütükcü, bölgedeki 54 OSB’nin başkanları ve bölge müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütükcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özel sektörün ve sanayi üretiminin zor bir sınav verdiğini söyledi.

Kütükcü, “OSBÜK olarak, TEİAŞ’ın anlık veri aktarımı yapacak SCADA bağlantısından dolayı organize sanayi bölgelerimize tahakkuk ettirdiği cezaların iptal edilmesi ve süre uzatımı yapılması konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle bir süredir çalışıyorduk” dedi.

Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin SCADA bağlantısını gelecek günlerde açıklanacak süre sonuna kadar mutlaka yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Bir araya geliyorlar

OSBÜK olarak online bölge toplantılarıyla Türkiye’deki tüm OSB’lerle bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten Kütükcü, bugüne kadar Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki 252 OSB ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerin yöneticileriyle de gelecek günlerde bir araya geleceklerini bildiren Kütükcü, “Böylece Türkiye’deki 344 OSB’nin tamamıyla buluşmuş, istişare etmiş olacağız” dedi.