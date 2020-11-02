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    HaberlerEkonomi Haberleri OSB’de anlık veride adım adım çözüme
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    02.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    OSB’de anlık veride adım adım çözüme

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) anlık veri aktarımı yapacak Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) bağlantısından dolayı organize sanayi bölgelerine tahakkuk ettirdiği cezaların iptal edilmesi ve bu bağlantıların yapılması için makul bir süre tanınması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEİAŞ ile görüş birliğine vardıklarını bildirdi.

    OSB’de anlık veride adım adım çözüme

    OSBÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, OSBÜK Ege Bölge Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Başkan Memiş Kütükcü, bölgedeki 54 OSB’nin başkanları ve bölge müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    Kütükcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özel sektörün ve sanayi üretiminin zor bir sınav verdiğini söyledi.

    Kütükcü, “OSBÜK olarak, TEİAŞ’ın anlık veri aktarımı yapacak SCADA  bağlantısından dolayı organize sanayi bölgelerimize tahakkuk ettirdiği cezaların  iptal edilmesi ve süre uzatımı yapılması konusunda, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığımızın destekleriyle bir süredir çalışıyorduk” dedi.

    Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin SCADA bağlantısını gelecek günlerde açıklanacak süre sonuna kadar mutlaka yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

    Bir araya geliyorlar

    OSBÜK olarak online bölge toplantılarıyla Türkiye’deki tüm OSB’lerle bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten Kütükcü, bugüne kadar Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki 252 OSB ile bir araya geldiklerini kaydetti.

    Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerin yöneticileriyle de gelecek günlerde  bir araya geleceklerini bildiren Kütükcü, “Böylece Türkiye’deki 344 OSB’nin  tamamıyla buluşmuş, istişare etmiş olacağız” dedi.

     

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