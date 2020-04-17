BİST96.2490EURO7,550,23USD6,950,04ALTIN384,100,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri OSB’lerde dövizle arsa satışı yasak
    ABONE OL
    17.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    OSB’lerde dövizle arsa satışı yasak

    Organize sanayi bölgelerinde (OSB) dövizle arsa satılamayacak.

    OSB’lerde dövizle arsa satışı yasak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere göre, özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesinde tapu ibrazı istenmeyecek. Bakanlığın onaylaması şartıyla OSB’lerin bağış yapmasına da imkan verildi.

    İnşaat alanı arttı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini artırdıklarını belirterek, “Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10’u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal ‘1.00’ olarak belirlenebilecek. Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik. Yine OSB katılımcılarının, kendi ihtiyaçları için rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanıdık” dedi.

    Geri dönüşüm

    Düzenlemeyle OSB’ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabileceğini anlatan Varank, “Sanayicinin mağdur olmasını engellemek adına, OSB’de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı bakanlığa bıraktık” dedi.

    İptal ve iadeye ayar

    OSB’lerde dövizle arsa satışıına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeniyle arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Varank, “Sanayicilerimizden beklentimiz iş güvenliğini üst seviyeye çıkartıp emekçilerimize sahip çıkmaları” dedi.

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. Yılı: Bir eğitim efsanesi

    Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. Yılı: Bir eğitim efsanesi

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Balkondan komşulara korona konseri

    Balkondan komşulara korona konseri

    'Başarılarla dolu yeni bir hikâye yazılıyor'

    'Başarılarla dolu yeni bir hikâye yazılıyor'

    Sıradaki Haber