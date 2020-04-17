OSB’lerde dövizle arsa satışı yasak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere göre, özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesinde tapu ibrazı istenmeyecek. Bakanlığın onaylaması şartıyla OSB’lerin bağış yapmasına da imkan verildi.



İnşaat alanı arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini artırdıklarını belirterek, “Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10’u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal ‘1.00’ olarak belirlenebilecek. Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik. Yine OSB katılımcılarının, kendi ihtiyaçları için rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanıdık” dedi.



Geri dönüşüm



Düzenlemeyle OSB’ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabileceğini anlatan Varank, “Sanayicinin mağdur olmasını engellemek adına, OSB’de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı bakanlığa bıraktık” dedi.

İptal ve iadeye ayar



OSB’lerde dövizle arsa satışıına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeniyle arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Varank, “Sanayicilerimizden beklentimiz iş güvenliğini üst seviyeye çıkartıp emekçilerimize sahip çıkmaları” dedi.