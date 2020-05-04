OSB’lerde üretim yeniden artacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kovid-19 sonrası normalleşme takviminin oluşturulması ve tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesine ilişkin çalışmalar, tüm sektörler ile bakanlıklar arasında eş güdüm ve koordinasyon halinde sürdürülüyor.

Salgının durdurulması ve yayılmanın önlenmesinin ön planda olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı normalleşme planının Bilim Kurulu'nun da görüşü doğrultusunda hazırlanması bekleniyor.

Bu dönemde üretimin devamı ve çalışan sağlığına yönelik Kovid-19 tedbirlerini hızla hayata geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, normalleşme dönemi için de hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye'de sanayi üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştiren OSB'lerde, Kovid-19 sürecinde üretimine ara veren veya yavaşlatan sektörlerdeki fabrikaların yeniden çalışmaya başlamasıyla sanayi üretiminin de toparlanma sürecine gireceği değerlendiriliyor.

"Sanayi üretimini koruyan ülkeler avantajlı"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, üretimlerine bir süre ara veren otomotiv, tekstil gibi sektörlerin ağırlıklı olduğu OSB'lerde nisan ayında elektrik tüketiminde yüzde 50'yi bulan düşüşler yaşandığını söyledi.

OSB'lerde elektrik tüketiminin üretimin öncü bir göstergesi olduğunu belirten Kütükcü, "Elektrik tüketiminde nisan ayında otomotiv, tekstil, beyaz eşya gibi sektörlerde düşüş yaşandı ancak bu sektörlerimiz üretime geri dönmeye başladı. Bu geri dönüşlerle birlikte sanayi üretiminde bir toparlanma sürecine doğru yol alacağız.'' dedi.

Sanayi üretimini koruyan ülkelerin salgın sonrasında avantajlı konuma geçeceğine dikkati çeken Kütükcü, OSB camiası olarak Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, üretim cephesinde yer aldıklarını ve ülkenin sanayi üretimini ayakta tutmak için olağanüstü çaba gösterdiklerini bildirdi.

"Üretime devam eden OSB'ler örnek bir duruş sergiledi"

Kütükcü, OSBÜK olarak sürecin en başından bu yana Türkiye'de üretimin mutlaka devam etmesi gerektiğini vurguladıklarını anımsatarak, bu konuda tüm tedbirleri alarak üretimlerini sürdüren OSB’lerin örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Bütün OSB'lerin tedbirlerini eksiksiz alarak üretimlerine devam ettiğini anlatan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bu konuda OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte OSB'lerimize rehberlik ediyoruz. OSB'lerimizde 'Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem' sloganıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanya 30 binin üzerinde işletmenin üretim yaptığı, 2 milyon çalışanın doğrudan istihdam edildiği OSB'lerimizde ciddi karşılık buldu. Bizim bu dönemdeki en önemli iki önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını ve işletmelerimizi korumak."