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    HaberlerEkonomi Haberleri OSB’lerdeki liseler doldu
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    16.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    OSB’lerdeki liseler doldu

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamının dolduğunu duyurdu.

    OSB’lerdeki liseler doldu

    Twitter hesabından LGS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulunan Kütükcü, OSB’lerdeki özel ve resmi 78 mesleki ve teknik anadolu lisesinin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamının dolduğunu kaydederek, “Gençlerimizin mesleki eğitime, üretime artan ilgisi ülkemiz adına gerçekten memnuniyet verici” ifadesine yer verdi.

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