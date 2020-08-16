OSB’lerdeki liseler doldu

Twitter hesabından LGS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulunan Kütükcü, OSB’lerdeki özel ve resmi 78 mesleki ve teknik anadolu lisesinin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamının dolduğunu kaydederek, “Gençlerimizin mesleki eğitime, üretime artan ilgisi ülkemiz adına gerçekten memnuniyet verici” ifadesine yer verdi.