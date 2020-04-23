Otel doluluk oranı İtalya’da % 4’e indi

Özellikle Avrupa’da Mart 2020’de doluluklar yüzde 26.3’lük ortalama ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yılın mart ayında Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68.5 olmuştu. Buna göre Mart 2020’de Avrupa’da doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.6’ya geriledi.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, otel doluluklarında en büyük düşüş, yüzde 90.8 ile dünyanın en iddialı turizm ülkelerinden İtalya’da görüldü. İtalya’nın Mart 2020 doluluk oranı yüzde 6.2 oldu. İtalya’nın Milano kentinde doluluk oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti.



En fazla doluluk oranı yüzde 48.5 ile Sydney’de görülürken, sosyal izolasyon konusunda nispeten daha az tedbir aldığı gözlenen ABD’nin Los Angeles kentinde bu oran yüzde 42.5 oldu.



Türkiye’nin Mart 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 55.2 azalarak, yüzde 28.6 olarak kaydedildi. Mart 2019’da bu oran yüzde 63.8 olmuştu.