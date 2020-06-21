Otel seçiminde artık başlıca kriter: Hijyen

Koronavirüs salgını sonrası turizmde hareketlenme başladı. Liselere ve üniversitelere giriş sınavlarının bitmesiyle birlikte, önümüzdeki haftadan itibaren tatile çıkacakların sayısının artması bekleniyor. Ancak, yaşadığımız salgın nedeniyle bu yıl, önceki yıllardan farklı bir yaz tatili hepimizi bekliyor. Turizm sektöründe, oteller başta olmak üzere, ulaşımda, turlarda, yeni bir dönem başlıyor.



Otellerin kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendi, giriş çıkışlarda hijyen kurallarına uyuluyor ve ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca açık büfe önünde bekleme olmuyor; bardak, çatal, kaşık ve bıçak paketli olarak sunuluyor; tatlılardan salatalara bazı yiyecekler de tek kullanımlık kaplarda servis ediliyor. Önlemler kapsamında maske ve koruyucu siperlik takan garsonlar müşterinin talebine göre yemekleri servis ederken, plajda ve havuzbaşında şezlonglar arasında 1,5 metre mesafe bırakılıyor.



Her adım inceleniyor



Kültür ve Turizm Bakanlığı, hijyenik bir tatil için Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı uyguluyor. Belgeyi almak zorunlu değil. Ancak gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet verdiğini tescillemek isteyen tesisler, belge için başvurabiliyor. Program, zorunlu uygulamalar, misafirin otele girişi, personel için alınacak önlem ve uygulamalar, genel alanlarda düzenlemeler, atık yönetimi, acil durum gibi farklı başlıklarda, yaklaşık 150 maddeden oluşuyor.

Bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenen otellerde incelenen konulardan bazıları şöyle:



Sosyal mesafe planı hazır mı?



Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştiriliyor mu?



Personel işe alımlarında sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor mu?



Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları, her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte ediliyor mu?



Masalar arası en az 1,5 metre; sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılmış mı?



Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınıyor mu?

Misafirlerin otele girişte veya konaklamaları sırasında herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri halinde (öksürme, halsizlik, yüksek ateş vs.) personelin müdahale planı hakkında bilgisi var mı?



Özel önlemler aldılar



Oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurum veya kuruluş tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde, değerlendirildikten sonra gerekli şartları taşımaları halinde ‘Güvenli Otel’ belgesi alabiliyor. Belgeyi alan otellerin listesine ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Tur operatörlerinin sitelerinde de Güvenli Turizm Sertifikalı Oteller bölümü bulunuyor. Antalya’da 215 otel, İstanbul’da 94, Muğla’da 66, İzmir’de 44, Çanakkale’de 4, Balıkesir’de 12, Yalova’da 5 otel, belge aldı ya da belgelendirme sürecinde. Tatile çıkmadan önce bu listeleri incelemekte yarar var.

Bazı konaklama tesisleri Bakanlığın belirlediklerinin yanı sıra misafirlerine özel önlemler de sunuyor. Bunlar arasında uluslararası standartlarda temizlik ve hijyen koşullarını uygulayan, kişiye özel plaj, havuzlu villa, fiziksel temasa gerek kalmadan misafirlerine cep telefonlarıyla odalarının kapısını açma fırsatı tanıyan oteller de var.



Bu yıl butik otellere ilgi arttı. Genelde 8-16 odalı butik oteller, kişiye özel yemek hizmeti, ortak alanlarda az kişinin bulunması dolayısıyla tercih ediliyor. Bu durum, büyük otellerde de butik hizmet anlayışını ortaya çıkardı. Bazı oteller, içinde özel havuzu olan villa tipi konaklama hizmeti sunarken, bazıları alacağı misafir sayısını sınırlandırdı, bazıları da otelin tüm fiziki yapısını hijyen ve sosyal mesafe standartlarına göre yeniledi.



Dünyaya tanıtıldı



Avrupa’da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, koronavirüs salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini “Yeniden Keşfet” tanıtım etkinliğiyle dünyaya tanıttı. Bu kapsamda Türkiye’de görev yapan 50 büyükelçi ile çok sayıda yabancı gazeteci, Antalya’ya geldi. Havaalanında tedbirleri inceleyen grup, daha sonrasında Kundu Turizm Merkezi’ndeki otelde güvenli turizm hizmetini tecrübe etti. Böylelikle uçaklardan havalimanına, otellerden sahillere ve havuzlara kadar her aşamayı deneyimleme ve görüntüleme imkânı buldular.