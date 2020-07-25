Otelciler kısa çalışma istiyor

Yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) olumsuz etkilediği sektörlerin başında turizm var. Seyahat kısıtlamalarıyla başlayan süreç; halen uçuş ağlarının daraltılması, seyahate yönelik endişelerle devam ediyor. Yaz sezonu etkisiyle Türkiye’de başlayan yerli turist hareketi ve devamında çeşitli yabancı ülkelerden alınan dönüşler, bu alanlardaki tesislere can suyu oluyor. Ancak tesislerin bir diğer büyük bölümü olan şehir otelleri için sorun artmaya devam ediyor. Çoğu kapalı olan otellerin açık olanları ise yüzde 10 doluluk seviyesine bile ulaşmakta zorluk çekiyor. Turizm endüstrisi ise, tatil sezonunun sadece kıyı bölgelerinde değil; Türkiye’nin tarihi, kültürel, gastronomi, doğa gibi pek çok alanına yayılması için çağrı yapıyor.

Doluluk yüzde 13.8

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Haziran Destinasyon Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Haziran 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 68.4 azalarak yüzde 21.2’ye geriledi. Haziranda ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37.2 düşüşle 54.4 euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 80.1 düşüşle 11.5 euroya geriledi.

İyi haberler bekleniyor

Haziran ayında henüz tüm kapasitesini hayata geçiremeyen İstanbul'da az sayıda açık olan otellerden alınan verilere göre, doluluk oranları yüzde 81.2 azalarak yüzde 13.8 olarak ölçüldü. Haziran 2019’da İstanbul’da ortalama doluluklar yüzde 73.5 olmuştu.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, turizmdeki kan kaybının sürdüğünü belirtirken, haziran itibarıyla kıyı bölgelerde ağırlıklı iç turizm kaynaklı bir hareketin başladığını, temmuz ve ağustosta artışların süreceğini söyledi. Şehir otellerinin ise çoğunun kapalı olduğunu hatırlatan Eresin, “Türkiye genelinde tüm şehir otellerinde doluluklar çok düşük düzeyde seyrediyor. Yani şehir otellerinde henüz bir hareket yok. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren şehir otellerinin büyük bir bölümü henüz açılamadı. Kıyılardaki gibi bir hareketin şehir otelleri için de başladığını söyleyebilmek henüz mümkün değil. Genel olarak AB, Ortadoğu ve Rusya’dan gelecek haberlere göre açılış kararları verilecektir” diye konuştu.

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkan Ertan Ustaoğlu, şehir otellerinin Rusya’dan 1 Ağustos’ta başlayacak uçuşlar ve Almanya’dan kalkmasının bekledikleri seyahat kısıtlamasıyla birlikte bir miktar düzelme gösterebileceğini ifade etti. Ustaoğlu, “Doluluk oranları çok düşük. Salgından dolayı seyahat etme çekincesi devam ediyor” dedi.

‘Desteklenen sektör olalım’

Kovid-19 salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020’ye kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Turizmciler de bundan faydalanabilen sektörlerden olmak istiyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Sektöre sağlanan desteklerin devamı, özellikle kısa çalışma ödeneğinin turizm için yıl sonuna kadar uzatılması çok önemli” diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar 1 Ağustos’ta

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, “Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” dedi.