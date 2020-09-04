‘Otelde ofis’ konsepti hazırladı

Ofis kavramındaki ihtiyaçları ve dünya genelinde gelişen ‘Live/Work’ konseptlerini inceleyerek Levent Avantgarde Hotel’de uygulamaya başladıklarını söyleyen Avantgarde Collection ve Lucis Initative Kurucusu İsmet Öztanık şöyle anlatıyor:



“Otel genelindeki suit ve standart odaların bazılarını birleştirip metrekarelerini büyüterek yerleşim planlarını konsepte uygun olarak yeniden tasarladık. Tasarımda pastel renkler, doğal malzemeler ve minimal bir düşünce yapısıyla hareket ederek uzun süreli kalmak isteyenlerin kendilerini rahat hissedecekleri güvenli bir atmosfer yarattık. Günlük ve uzun dönemli seçeneklerle odalar rezerve edilebilecek.”