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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Otelde ofis’ konsepti hazırladı
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    04.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Otelde ofis’ konsepti hazırladı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada düzenleri yeniden yorumladı. Özellikle iş hayatında alışkanlıklar baştan yazılırken, salgının etkisi çeşitli sektörlerde daha fazla hissediliyor. Bu kapsamda dünyada en fazla yarayı alan sektörlerden biri turizm oldu. Turizmciler ise, değişen trendlere göre yeni sistemler üzerinde çalışıyor. Bunlardan en yenisi ise uzaktan çalışma modelini otel odasına taşıyor. Bu sayede evden çalışanların artan sayısına paralel olarak ofis ihtiyaçlarına yeni bir argüman da sunuluyor.

    ‘Otelde ofis’ konsepti hazırladı

    Ofis kavramındaki ihtiyaçları ve dünya genelinde gelişen ‘Live/Work’ konseptlerini inceleyerek Levent Avantgarde Hotel’de uygulamaya başladıklarını söyleyen Avantgarde Collection ve Lucis Initative Kurucusu İsmet Öztanık şöyle anlatıyor:

    “Otel genelindeki suit ve standart odaların bazılarını birleştirip metrekarelerini büyüterek yerleşim planlarını konsepte uygun olarak yeniden tasarladık. Tasarımda pastel renkler, doğal malzemeler ve minimal bir düşünce yapısıyla hareket ederek uzun süreli kalmak isteyenlerin kendilerini rahat hissedecekleri güvenli bir atmosfer yarattık. Günlük ve uzun dönemli seçeneklerle odalar rezerve edilebilecek.”

    İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
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