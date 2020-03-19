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    19.03.2020 - 10:58 | | İHA

    Oto yıkamacılarda 'corona' yoğunluğu

    Türkiye’de de görülen corona virüs vakalarının ardından birçok vatandaş oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçları yıkamanın yanında dezenfekte işlemi de yapan oto yıkamacılarda yoğunluğun yüzde 30 arttığı öğrenildi.

    Oto yıkamacılarda 'corona' yoğunluğu

    Dünya üzerinde yaklaşık 120 ülkede görülen korona virüsün Türkiye’de de görülmesi üzerine alınan tedbirlere ek olarak kendi tedbirlerini de alan vatandaşlar, araçlarıyla oto yıkamacıların yolunu tuttu.

    Corona virüse karşı birçok alanda yapılan dezenfekte işlemlerini araçlarında uygulamak isteyenler oto yıkamacıların önünde sıra oluşturdu. Oto yıkamacılar müşterilerinin iç dış yıkamanın yanı sıra dezenfektasyon işleminin de yapılmasını hatta dezenfektasyon işlemi yapılma şartıyla araçlarını yıkamaya verdiklerini söyledi.

    Corona virüsten sonra müşterilerin dezenfektasyon istediklerini söyleyen oto yıkamacı Emine Karabulut, “Corona virüsü vakalarından sonra müşterilerimiz araba yıkatmaya devam ediyorlar. Artı olarak da corona virüs durumlarından ötürü biz farklı olarak dezenfekte yapıyoruz. Müşterilerimiz hem araba yıkatmaya geliyorlar hem de dezenfekte yaptırmaya geliyorlar” dedi.

    Korona virüs sebebiyle araçlarını dezenfekte ettirmeye gelen Mehmet Çelik ise, “Taşımacılık işiyle uğraşıyoruz. O yüzden malum ülkemizde korona virüsten dolayı araçlarımızı daha sık yıkamayı ve dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden yıkamacıların yolunu tuttuk, buradayız. Araçlarımızı dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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