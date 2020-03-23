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    HaberlerEkonomi Haberleri Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı
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    23.03.2020 - 18:56 | | AA

    Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı

    Otokar, corona virüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'tan itibaren üretim faaliyetlerine 14 gün ara vereceğini duyurdu.

    Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı

    Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle şirketimiz üretim faaliyetlerine 25.03.2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Üretim dışında kalan operasyonların, şirketin İş Sürekliliği Planı ve çalışan sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

    Kapalıçarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildiCorona virüs tedbirleri kapsamında Kapalıçarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi. Giriş ve çıkışların iki kapıdan kontrollü olarak yapılacağı duyurulurken, Çarşının saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağı öğrenildi.
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