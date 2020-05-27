Otomatik kapı sistemlerine talep arttı

Corona virüs salgınına ilişkin alınan tedbirler adım adım kaldırılmaya başlarken; şirketlerin çalışan, müşteri ve toplum sağlığını korumaya yönelik “temassız” teknolojilere ilgisi de giderek artıyor. Monador Otomatik Kapı Sistemleri kurucu ortaklarından Mehmet Hürrem Bingöl, kapı kollarına temasla yayılabilecek zararlı virüslerin bulaşmasını ortadan kaldıran otomatik kapı sistemlerine olan talebin son bir ayda 2'ye katlandığını söyledi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bingöl, kapı kollarının hastanelerde, AVM'lerde, havalimanlarında, otellerde, rezidanslarda, bankalarda, ofislerde ve fabrikalarda en fazla mikrop bulaşmış nesneler arasında yer aldığını kaydetti.

Gün içerisinde defalarca kez kapı kollarına temas ederek hastalıkların yayılımının tetiklendiğine dikkat çeken Bingöl, “Herhangi bir temas gerektirmeksizin açılıp kapanabilen otomatik kapılar bu sorunu ortadan kaldırırken, hijyen sağlama noktasında da büyük önem taşıyor. Özellikle ofislerden bu süreçte yoğun talep alıyoruz. Otomatik kapılara olan ilginin son 1 ayda yüzde 100 arttığını söyleyebilirim” dedi.

2026'da küresel pazar büyüklüğü beklentisi 41,8 milyar $

Küresel otomatik kapı sistemleri pazar büyüklüğünün 2018 yılında 22,4 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden kurucu ortaklardan Arslan Eskinazi ise corona virüsün henüz etkilerinin tam olarak görülmediği 2020 yılı Ocak ayında yapılan son araştırmalara göre bu rakamın 2026 yılında 41,8 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Otomatik kapıların hijyenin yanı sıra enerji tasarrufu, kullanım kolaylığı, güvenliğin sağlanması noktalarında da şirketlere fayda sağladığının altını çizen Eskinazi “Birkaç ay öncesine kadar talep daha çok yeni bina ve projelerden gelirken, bugünlerde mevcut kapıların değişimi de önemli bir talep kaynağı oldu. Daha sağlıklı ve daha iyi bir dünya inşa etme hayaliyle ve hedefiyle müşterilerimize birinci sınıf hizmet sunmak için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz” dedi.