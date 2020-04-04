Otomatik vites araç satışları "vites" artırdı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılının üç aylık döneminde toplam pazar 88 bin 469 adet olmuştu.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında 2020'nin ilk üç aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 44,79'luk artışla 99 bin 630 adede ulaşıldı. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 68 bin 812 seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 26,03 artarak 24 bin 773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19 bin 657 adet satış gerçekleşmişti.

En çok sedan tercih edildi

2020 mart ayı sonunda otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 47,9 pay ve 47 bin 709 adetle sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 28,2 pay ve 28 bin 141 adet satış ile SUV ve yüzde 20,5 pay ve 20 bin 377 adet satış ile Hatchback otomobiller takip etti

Bu dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,3 pay alan C segmenti ve ardından yüzde 21,7 pay ile B segmenti ulaştı.

3 bin 503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti

2020 yıl mart ayı sonunda otomobil satışları motor tipine göre incelendiğinde benzinli otomobil satışları yüzde 46,55 pay ile birinci sırada yer alırken, dizel otomobil satışları yüzde 44,86 pay ile ikinci sırada, yer aldı.Ardından yüzde 4,96 pay ile otogazlı, yüzde 3,52 ile hibrit ve yüzde 0,11 pay ile de elektrikli otomobiller geldi.

Ayrıca 2020 yılı ilk çeyreğinde 107 adet elektrikli, 3 bin 503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Diğer yandan, bu dönemde otomatik şanzımanlı araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

2020 mart ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019 mart ayına göre yüzde 62,56 arttı. 2020 yılı ilk çeyreğinde otomobil satış adetleri geçen yıl aynı dönem ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı 71 bin 246 adetle yüzde 63,69’dan yüzde 71,51’e yükseldi.