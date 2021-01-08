Otomotiv 15 yıldır şampiyon

Bununla birlikte otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak 15. şampiyonluğunu ilan etti. Sektörün aralık ayı ihracatı da yüzde 10 artışla 2.8 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik şunları söyledi:



“2020, Türkiye ve dünya için zor bir yıldı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle özellikle mart-nisan-mayıs döneminde çok ciddi düşüşler yaşadık. Son dört ayda kaydettiğimiz ihracat artışlarının da etkisiyle revize ettiğimiz hedefin üzerine çıkarak 2020 yılını 25.5 milyar dolar ihracatla tamamlamayı ve 15. şampiyonluğumuza ulaşmayı başardık. 2021 yılına hem salgına karşı aşı tedavilerinin başlaması hem de Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının moral ve motivasyonu ile girdik. Sürecin hızla yürütülmesini sağlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ve bakanlık yetkililerine teşekkür ederiz. 2021 yılında AB başta olmak üzere tüm hedef pazarlara çok daha iyi rakamlarla ihracat yapmayı hedefliyoruz.”