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    HaberlerEkonomi Haberleri Otomotiv devlerinden 'virüs' kararı: Durduruyoruz
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    29.01.2020 - 16:11 | | DHA

    Otomotiv devlerinden 'virüs' kararı: Durduruyoruz

    Toyota bugün yaptığı açıklamada Çin’de bulunan fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacağını duyurdu. Toyota üretimi durdurma kararını alan ilk şirket değil. Vuhan’da üretim yapan otomobil üreticileri ; GM, Honda ve Nissan da üretimlerine ara verme kararı almıştı.

    Otomotiv devlerinden 'virüs' kararı: Durduruyoruz

    Şirket sözcüsü Eric Booth, bu kararın yerel ve bölgesel hükümetlerin tedarik durumu göz önüne alınarak verildiği ve bu durumun kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtti.

    Toyota üretimi durdurma kararını alan ilk şirket değil. Vuhan’da üretim yapan otomobil üreticileri ; GM, Honda ve Nissan da üretimlerine ara verme kararı almıştı.

    Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 132, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 57 kişiye yükseldi.

    Birleşik Krallık'ın, koronavirüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin, adaları dışındaki ana kıtadaki bölgelerine, zorunlu olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, British Airways bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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