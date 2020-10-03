Otomotiv iyi gazladı satışlar %115.8 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ve Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce’nin katılımıyla ODD tarafından hazırlanan “Otomotiv Pazarı - 2020 3. Çeyrek” sonuçları açıklandı.



Buna göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75.5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışlarına bakıldığında 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artışla 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99.2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.



Bu yılın eylül ayı ile geçen yılın aynı ayı değerlendirildiğinde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 115.8’lik büyümeyle 90 bin 619 adet oldu. Bu şimdiye kadarki en yüksek eylül ayı satışı olarak belirlendi.



Yalnızca otomobil satışları ise bu dönemde yüzde 101.9 artarak 71 bin 296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 189.1 yükselişle 19 bin 323 seviyesinde kayıtlara geçti.



Çok iyi bir ay...



ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:



“Çok iyi bir eylül ayı geçirdik. Otomotiv tarihindeki en yüksek eylül ayı satışını geride bıraktık. Pazar gerçekten de beklentinin üzerinden bir rakamla gerçekleşmeye devam ediyor. Son çeyreğe girdik. Klasik olarak son çeyrekte de aslında yüzdesel olarak yılın en yüksek satışları olan çeyreğe giriyoruz. Bu sene de herhalde benzer bir şey olacak eğer ki umulmadık bir ekonomik ve ya makro ekonomik bir gelişme olmazsa.”