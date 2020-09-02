Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2020'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 239 bin 317 satış yapılmıştı.

Bu yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 64,2 artarak 317 bin 394, hafif ticari araç satışları ise yüzde 86,1 yükselerek 85 bin 608 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ağustos ayında ise 61 bin 533 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın ağustos ayında 26 bin 246 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 134,4 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 106 artarak 44 bin 372'ye, hafif ticari araçta yüzde 265 yükselerek 17 bin 161'e çıktı.

Son 10 yıllık ağustos ayı ortalama satış rakamlarına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 4,1'lik, otomobil pazarının yüzde 1,3'lük ve hafif ticari araç pazarının yüzde 12,5'lik büyüme kaydettiği görüldü.

Segmentlere göre dağılım

Otomobil pazarının yüzde 86,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 199 bin 91'le yüzde 62,7 ve B segmenti otomobiller 73 bin 162'yle yüzde 23,1 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 43,8 pay ve 139 bin 129 adetle yine sedan otomobiller olduğu görüldü.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,4 pay ve 93 bin 211 satışla SUV, yüzde 23,6 pay ve 74 bin 915 satışla H/B otomobiller takip etti.

223 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti

Otomobil pazarından benzinli otomobiller 163 bin 554'le yüzde 51,5 pay, dizel otomobiller 130 bin 756'yla yüzde 41,2 pay, otogazlı otomobiller 13 bin 613'le yüzde 4,3 pay aldı. Pazarda ayrıca 223 adet elektrikli ve 9 bin 248 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Motor hacmine göre bakıldığında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 66 artarak pazardan yüzde 94,8 pay aldı. Bu dönemde 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 23,9 artarak pazardan yüzde 2 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 1,6 azalarak pazardaki payı yüzde 0,2'ye geriledi.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 132 bin 980 adetle yüzde 41,9 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 94 bin 389 adetle yüzde 29,7 pay aldı.

Bu yılın 8 aylık döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76 pay ve 65 bin 28 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 11,1 pay ve 9 bin 486 adetle 2. sırada yer aldı.