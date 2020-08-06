Otomotiv temmuzda gazladı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, ilk yedi ayda toplam 341 bin 469 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı.Otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58.9 yükselerek 273 bin 22 adet

seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.



Kat kat arttı



Otomobil satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350.9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610.7 artarak 17 bin 974 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50.5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18.1 arttı.



Benzinli ilk sırada



Otomobil pazarı temmuz sonunda motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 60.6 artarak yüzde 94.8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı. 2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 0.2 olarak belirlendi. Motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50.3, dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42.1 pay aldı.



‘Sağlık’ hareketi



Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, satışlardaki hızlı artışı şöyle yorumladı: “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır. Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelenmiştir. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Özellikle kamu bankalarının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta yüzde 0.49 faiz oranıyla finansman imkanı tanımaları temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir. Bu yılın, temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz. Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısının kısmen de olsa giderilmeye başlamasının satışlara daha da katkı yapmasını bekliyoruz.”