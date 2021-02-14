MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Otopark 3 yıllığına kiraya verilecek
ABONE OL
14.02.2021 - 17:10 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Otopark 3 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait otopark 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Otopark 3 yıllığına kiraya verilecek

İstekliler, şartnamede istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

Detaylar için tıklayınız

 

Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandıJaponya'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme banyosundaki küvette yakalanan kişi, o anları kaydetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki aile birbirine girdi! Otomobile kafa attı

İki aile birbirine girdi! Otomobile kafa attı

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Son dakika... Kız kardeşinin pasaportuyla kaçacaktı! Böyle yakalandı

Son dakika... Kız kardeşinin pasaportuyla kaçacaktı! Böyle yakalandı

Sıradaki Haber