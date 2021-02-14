14.02.2021 - 17:10 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Otopark 3 yıllığına kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait otopark 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İstekliler, şartnamede istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
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