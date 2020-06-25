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    HaberlerEkonomi Haberleri ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?
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    25.06.2020 - 13:14 |

    ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?

    ÖTV indirimi olup olmayacağı ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde üç kamu bankası araçlar için kredi paketi devreye alındı. ÖTV konusu ile ilgili araştırmaları devam ediyor. İşte ÖTV ile ilgili ayrıntılar...

    ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?

    ÖTV indirimi gelip gelmeyeceği son günlerin aranan konuları arasında yer alıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, konu ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki ÖTV indirimi gelecek mi?

    ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

    OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, şu açıklamayı gerçekleştirdi:

    "Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz"

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