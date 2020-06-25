ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimi gelip gelmeyeceği son günlerin aranan konuları arasında yer alıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, konu ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki ÖTV indirimi gelecek mi?

ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz"