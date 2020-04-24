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    HaberlerEkonomi Haberleri Oyak Renault, üretim faaliyetlerine 27 Nisan'da yeniden başlayacak
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    24.04.2020 - 15:27 | | AA

    Oyak Renault, üretim faaliyetlerine 27 Nisan'da yeniden başlayacak

    Oyak Renault, üretim faaliyetlerine 27 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

    Oyak Renault, üretim faaliyetlerine 27 Nisan'da yeniden başlayacak

    Groupe Renault açıklamasında "Groupe Renault ve Oyak Renault olarak, ilk önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığının korunmasıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

    Üretime verilen geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlayacağımız ilk gün, tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp işbaşı yapabilecektir."

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