BİST110.766-3,83EURO6,801,51USD6,180,42ALTIN328,521,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri OYAK’tan TOTAL ve M Oil başvurusu
    ABONE OL
    26.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    OYAK’tan TOTAL ve M Oil başvurusu

    Mesleki emeklilik fonu OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu), TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptığını duyurdu. OYAK’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    OYAK’tan TOTAL ve M Oil başvurusu

    “Mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiren ve yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yapmıştır.

    Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil’in ticari kârlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam etmektedir.

    OYAK’tan TOTAL ve M Oil başvurusu

    Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir. Üyelerine ayrıcalıklı ve avantajı hizmet sunma vizyonuyla hareket eden OYAK, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye, ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edecektir.”

    Adnan Oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendiAndan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

    Son dakika haberi... Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber