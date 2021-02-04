Oyun pazarı 570 milyon dolar

Ön ödemeli kart geliştiren PaybyMe, dijital ürün (oyun ve mobile uygulamalar) pazarında 300 bini aşkın kullanıcıya ulaştığını belirtti.

PaybyMe CEO’su Emre Gürsoy, dünyada oyun konsolları, bilgisayarlar veya mobil cihazlar başında geçirilen sürelerin arttığı, eş zamanlı oyun oynayan sayılarının rekorlar kırdığı, yeni oyuncu kazanımlarının ve hasılatların (oyun satın alım ve oyun - içi satın alım) zirve yaptığı dönemlerin çoğunun ekonomik kriz dönemlerinde gerçekleştiğini ifade etti.