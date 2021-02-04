04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Oyun pazarı 570 milyon dolar
İnternet işletmeleri için yeni nesil ödeme yöntemleri sunan PaybyMe, oyun sektöründe 2019 - 2020 arası büyümenin salgın etkisiyle yaklaşık yüzde 27 olduğunu, Türkiye pazarının büyüklüğünün ise 570 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
Ön ödemeli kart geliştiren PaybyMe, dijital ürün (oyun ve mobile uygulamalar) pazarında 300 bini aşkın kullanıcıya ulaştığını belirtti.
PaybyMe CEO’su Emre Gürsoy, dünyada oyun konsolları, bilgisayarlar veya mobil cihazlar başında geçirilen sürelerin arttığı, eş zamanlı oyun oynayan sayılarının rekorlar kırdığı, yeni oyuncu kazanımlarının ve hasılatların (oyun satın alım ve oyun - içi satın alım) zirve yaptığı dönemlerin çoğunun ekonomik kriz dönemlerinde gerçekleştiğini ifade etti.
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.