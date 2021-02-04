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04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Oyun pazarı 570 milyon dolar

İnternet işletmeleri için yeni nesil ödeme yöntemleri sunan PaybyMe, oyun sektöründe 2019 - 2020 arası büyümenin salgın etkisiyle yaklaşık yüzde 27 olduğunu, Türkiye pazarının büyüklüğünün ise 570 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Oyun pazarı 570 milyon dolar

 

Ön ödemeli kart geliştiren PaybyMe, dijital ürün (oyun ve mobile uygulamalar) pazarında 300 bini aşkın kullanıcıya ulaştığını belirtti.

PaybyMe CEO’su Emre Gürsoy, dünyada oyun konsolları, bilgisayarlar veya mobil cihazlar başında geçirilen sürelerin arttığı, eş zamanlı oyun oynayan sayılarının rekorlar kırdığı, yeni oyuncu kazanımlarının ve hasılatların (oyun satın alım ve oyun - içi satın alım) zirve yaptığı dönemlerin çoğunun ekonomik kriz dönemlerinde gerçekleştiğini ifade etti.

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