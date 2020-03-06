BİST111.8150EURO6,880,15USD6,120,17ALTIN330,930,59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Oyuncaklar için yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi
    ABONE OL
    06.03.2020 - 08:37 | | AA

    Oyuncaklar için yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi

    Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.

    Oyuncaklar için yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi

     

    Ticaret Bakanlığının gümrük işlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebliğle oyuncak ihtisas gümrüğü uygulamasına geçilirken, buna göre, Avrupa Birliği menşeli olmayan ve ithalatta denetime tabi ürünlerin listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, belirlenen gümrük müdürlüklerinden yapılacak.

    Bu gümrük müdürlükleri ise Ambarlı, Antalya Havalimanı, Derince, Dilovası, Erenköy, Esenboğa, Gaziantep, Gemlik, İskenderun, İstanbul Havalimanı, İzmir, Manisa, Mersin, Muratbey ve Samsun olarak sıralandı.

    Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen veya Türkiye gümrük bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilecek.

    Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılacak.

    Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

      Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      BİM aktüel katalog ürünleri - fiyatları | BİM 6 Mart 2020 Cuma

      BİM aktüel katalog ürünleri - fiyatları | BİM 6 Mart 2020 Cuma

      Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

      Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

      33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

      33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

      Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

      Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

      Sıradaki Haber