Oyuncaklara derecelendirme sistemi geliyor

Ailelerin çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan Bakanlığa ulaştırabilmeleri için ‘Muzır İçerikle Mücadele İhbar Platformu’ kurduklarını anımsatan Selçuk, "Çocuklar için üretilen oyun ve oyuncaklarla ilgili kültürel yapımıza uygun bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Ticaret Bakanlığı koordinesinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla bir araya gelerek, değerlendirme kriterleri oluşturacaklarını söyledi.