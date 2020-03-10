Özel bankacılık ödülü aldı

Akbank Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen, Akbank Özel Bankacılık ile Akbank Yatırım Hizmetleri bölümlerini tek bir çatı altında toplayarak yeni iş modeli geliştirmenin ve dijital odaklı yatırımların müşteri deneyimi konusunda çok önemli katkısı olduğunu söyledi. Kohen, “Müşterilerimizin hayatına değer katan çalışmalarımız her yıl ulusal ve uluslararası alanda ödüller kazandırıyor” dedi.