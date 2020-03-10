10.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Özel bankacılık ödülü aldı
Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance, Akbank Private Banking’i ‘Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi’ olarak seçti.
Akbank Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen, Akbank Özel Bankacılık ile Akbank Yatırım Hizmetleri bölümlerini tek bir çatı altında toplayarak yeni iş modeli geliştirmenin ve dijital odaklı yatırımların müşteri deneyimi konusunda çok önemli katkısı olduğunu söyledi. Kohen, “Müşterilerimizin hayatına değer katan çalışmalarımız her yıl ulusal ve uluslararası alanda ödüller kazandırıyor” dedi.