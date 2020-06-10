BİST109.2370.00EURO7.720.17USD6.79-0.02ALTIN374.690.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı
    ABONE OL
    10.06.2020 - 09:11 | | DHA

    Özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı

    Özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alındı.

    Özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri belirlendi.

    Karara göre, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardım sandıkları dışında kalan, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.

    Çaptığı sürücüyü yerde gördü, gözyaşları sel oldu!Son dakika haberine göre Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından kanlar içinde yerde kaldı. Otomobilin kadın sürücüsü ise çarptığı şahsın halini görünce gözyaşlarına boğuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Yasak kalktı mı?

    Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Yasak kalktı mı?

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Son dakika... Siyam ikizleri Yiğit ve Derman İngiltere'den döndü

    Son dakika... Siyam ikizleri Yiğit ve Derman İngiltere'den döndü

    Sıradaki Haber