BİST1.0960.00EURO8.96-0.15USD7.660.02ALTIN468.62-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Özel okul KDV’si gider pusulasıyla iade edilecek
    ABONE OL
    23.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Özel okul KDV’si gider pusulasıyla iade edilecek

    Eğitim ve öğretim hizmetlerinde yüzde 8’lik katma değer vergisinin (KDV) yüzde 1’e düşürülmesi sonucu arada oluşan farkın velilere gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor.

    Özel okul KDV’si gider pusulasıyla iade edilecek

    Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, “Eğitim ve öğretim hizmeti için 1 Eylül’den önce fatura kesildiyse yüzde 7’lik KDV farkının gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor. Yemek hizmetlerinde de 31 Temmuz 2020’den önce düzenlenmiş faturalar için KDV farkının iadesinin gider pusulasıyla yapılması mümkün” dedi.

    Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da Türkiye Özel Okullar Derneği’ne gönderdiği yazıda, aradaki yüzde 7’lik KDV farkının iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.

    Üniversiteler dahil

    KDV indiriminin sadece özel okullara gelmediğini belirten Öz, özel üniversiteler, motorlu taşıt sürücü kursları, korunmaya ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerle ilgili verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin de kapsamda olduğunu söyledi.

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

    3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    İstanbul’u scooter’la gezdiler

    İstanbul’u scooter’la gezdiler

    Sıradaki Haber