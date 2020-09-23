Özel okul KDV’si gider pusulasıyla iade edilecek

Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, “Eğitim ve öğretim hizmeti için 1 Eylül’den önce fatura kesildiyse yüzde 7’lik KDV farkının gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor. Yemek hizmetlerinde de 31 Temmuz 2020’den önce düzenlenmiş faturalar için KDV farkının iadesinin gider pusulasıyla yapılması mümkün” dedi.



Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da Türkiye Özel Okullar Derneği’ne gönderdiği yazıda, aradaki yüzde 7’lik KDV farkının iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.



Üniversiteler dahil



KDV indiriminin sadece özel okullara gelmediğini belirten Öz, özel üniversiteler, motorlu taşıt sürücü kursları, korunmaya ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerle ilgili verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin de kapsamda olduğunu söyledi.