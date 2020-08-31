Özel okullar ve üniversitelere parasını peşin ödeyenler KDV indiriminden faydalanabilecek mi?

Milliyet.com.tr tarafından Tüketici Başvuru Merkezi Aydın Ağaoğlu'na yöneltilen sorunun yanıtı aynen şu şekilde; Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tüm velilerin bu indirimden yararlanacağını belirterek, "Bu vergi indiriminden tüm veliler yararlanacaktır. Çünkü kayıt esnasında yapılan ödemeler, avans ödemesidir. Fatura düzenlendiğinde KDV tahakkuk ettirilir. KDV indiğinden, okul; veliden aldığı ve fatura kesiminin ertesinde devlete yatıracağı yüzde 8’lik verginin yüzde 7’sini veliye iade etmelidir. Yıllık ücreti 54 bin lira olan bir okulun sadece vergi iadesiyle ilgili bir örnek hesaplama yapacak olursak (54,000/108)x7= 3.500 lira şeklinde ifade edilebilir." dedi.

Ağaoğlu, özel okul velilerine yansıtılan vergi indiriminin aslında okulların kasasından çıkmayacağını, hazineden karşılanmış olacağına işaret ederek, "Velilerin beklentisi, okul yönetimlerinin de aldıkları ücretlerden fedakarlık etmesidir.

Nitekim bazı özel okul temsilcileri ve özel okul yöneticilerinden velilerin bu yöndeki beklentilerine yönelik olumlu açıklamalar yapılmıştır. Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı kriterleri belirlemeli ve standartlar oluşturarak, velilerin de okullarında makul noktada buluşmasına katkı sağlamalı, haksız rekabete yol açacak girişim ve uygulamalara karşı önlem almalıdır.

Çünkü velilerin korkusu, bazı özel okulların geçen dönemin yemek paralarındaki gibi KDV farkını da iade etmemek için direnç göstermeleridir." diye ekledi.

En çok sorulan sorunun, erken kayıt esnasında önceden ödenen ücretlere KDV indiriminin yansıtılıp, yansıtılmayacağı şeklinde olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bu vergi indiriminden tüm veliler yararlanacaktır. Çünkü kayıt esnasında yapılan ödemeler, avans ödemesidir. Fatura düzenlendiğinde KDV tahakkuk ettirilir.

KDV indiğinden, okul; veliden aldığı ve fatura kesiminin ertesinde devlete yatıracağı yüzde 8’lik verginin yüzde 7’sini veliye iade etmelidir. Yıllık ücreti 54 bin lira olan bir okulun sadece vergi iadesiyle ilgili bir örnek hesaplama yapacak olursak (54,000/108)x7= 3.500 lira şeklinde ifade edilebilir." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.