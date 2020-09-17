17.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Özel sektörün temmuz ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8.5 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 162.2 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası’nın yayımladığı Temmuz 2020 dönemi verilerine göre, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 600 milyon dolarlık düşüşle 20.6 milyar dolara geriledi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1.1 milyar dolar gerileyerek 2.5 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9.3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 684 milyon dolar düşüşle 6.9 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün dış borcu kapsamında 1 yıl içinde toplam 41.9 milyar dolar ana para ödemesi bulunuyor.
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