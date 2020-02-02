BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri PAGEV’de Yavuz Eroğlu yeniden başkan seçildi
    ABONE OL
    02.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    PAGEV’de Yavuz Eroğlu yeniden başkan seçildi

    Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tek listenin oylandığı genel kurulda tüzük gereği başkan, başkan yardımcısı ve yenilenen üç yönetim kurulu üyesini seçti.

    PAGEV’de Yavuz Eroğlu yeniden başkan seçildi

    Dün yapılan ve PAGEV tarihinin en geniş katılımlı seçiminde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, yeniden başkanlığa seçildi. PAGEV Başkanlığını üçüncü kez üstlenen Yavuz Eroğlu, şu açıklamayı yaptı:

    “Önceliğimiz ‘plastik çevre düşmanıdır’ algısını yıkmak olacak. Bilimsellikten uzak verilerle sektörümüzü yok etmeye yönelik çalışmalara göz yummayacağız. PAGEV olarak 2020 yılında daha fazla geri dönüşüm diyecek, geri dönüşüm ekonomisi ile ülkemizi kalkındırmak için yaptığımız çalışmaların hızını artıracağız. Toplum genelinde plastiklerin yaşamımıza katkısı noktasında gerçek bir bilinç oluşturacağız. Plastik çevre düşmanı değil defalarca dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek altın kadar kıymetli bir malzemedir. ‘Plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok’ kampanyamızı 2020 yılında da sürdürerek ulaştığımız kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz.”

    Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

    İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber