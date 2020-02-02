PAGEV’de Yavuz Eroğlu yeniden başkan seçildi

Dün yapılan ve PAGEV tarihinin en geniş katılımlı seçiminde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, yeniden başkanlığa seçildi. PAGEV Başkanlığını üçüncü kez üstlenen Yavuz Eroğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Önceliğimiz ‘plastik çevre düşmanıdır’ algısını yıkmak olacak. Bilimsellikten uzak verilerle sektörümüzü yok etmeye yönelik çalışmalara göz yummayacağız. PAGEV olarak 2020 yılında daha fazla geri dönüşüm diyecek, geri dönüşüm ekonomisi ile ülkemizi kalkındırmak için yaptığımız çalışmaların hızını artıracağız. Toplum genelinde plastiklerin yaşamımıza katkısı noktasında gerçek bir bilinç oluşturacağız. Plastik çevre düşmanı değil defalarca dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek altın kadar kıymetli bir malzemedir. ‘Plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok’ kampanyamızı 2020 yılında da sürdürerek ulaştığımız kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz.”