MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Pakdemirli: Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık
ABONE OL
02.12.2020 - 11:30 | | AA

Pakdemirli: Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldıklarını belirterek, "Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli: Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, istilacı yabancı türlerle mücadele kapsamında balıkçılara 5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını aktararak, ekosistemleri korumak ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla su ürünleri desteklemelerinde yeni düzenlemelere gidildiğine işaret etti.

Bu kapsamda istilacı yabancı bir tür olan balon balığının (Lagocephalus sceleratus), sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına verdiği zarar nedeniyle avlanmasının destekleneceğini belirten Pakdemirli, "Çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri ile yapılan balon balığı avcılığını destekleyeceğiz. Kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapacağız. Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, destekleme kararının özellikle bahar aylarından önce çıkarılarak, balon balıklarının çoğalma dönemindeki potansiyelinin düşürülmesini sağlayacak şekilde planlama yaptıklarını da vurgulayarak, balıkçıların destekleme başvurularını Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine yapabileceğini bildirdi.

Azerbaycan askerleri Rusça konuştu! "Biz Müslüman Türkleriz. Bir ölür, bin diriliriz"Azerbaycan askerinin Rusça konuştuğu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Askerin, 'Biz Müslüman Türkleriz. Bir ölür, bin diriliriz. Karabağ Azerbaycan'dır.' ifadeleri kullanıcılardan büyük beğeni topladı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da operasyon! 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da operasyon! 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu

59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu

Sıradaki Haber