Pakdemirli: Bitkisel üretim rekoru kırıldı

3. Tarım Orman Şurası Eylem Planları 1. yıl değerlendirme toplantısına katılan Pakdemirli, “2020’de bitkisel üretimimiz, 2019’a göre yaklaşık 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır” dedi.



800 bin kişiden söz



Hayvansal üretimde yılın ilk 6 ayında büyükbaş hayvan varlığının geçen yıla göre 800 bin baş artışla 18,6 milyon başa yükseldiğine işaret eden Pakdemirli, “Küçükbaş hayvan varlığımız ise 6.6 milyon baş artışla, 55.1 milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6.6 milyon baş artışla yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık” ifadelerini kullandı. Pakdemirli, 2021’de çiftçilere 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini söyledi.



“Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyası kapsamında “Söz Ver” sloganıyla gıda israfı yapmayacağına söz verenlerin dijital olarak imzasını aldıklarını belirten Pakdemirli, bugüne kadar yaklaşık 800 bin kişinin söz verdiğini ve bu sayıyla söz konusu alanda bir dünya rekoru kırıldığını bildirdi.

Pakdemirli, yurtiçinde kullanılan sertifikalı tohumlukların yüzde 96’sının yerli olduğunu kaydetti.



Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi indi



Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021’e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15’e indirildi. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmasını teminen bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.



Buna göre, Ticaret Bakanlığınca, çeltik ve pirinçte halihazırda yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.



