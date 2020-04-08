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    HaberlerEkonomi Haberleri Pakdemirli: Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda
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    08.04.2020 - 13:06 | | FOREKS

    Pakdemirli: Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de gıda arz  güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını belirterek, “Ülkemizde ilk  Covid-19 vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en  önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası  sıkıntılara hazır olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede  marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda” dedi.

    Pakdemirli: Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans  aracılığıyla Konya’daki çiftçiler, üreticiler, yetiştiriciler ve  sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Yaşanan küresel virüs salgını  nedeniyle video konferans aracığıyla buluşmak zorunda olduklarını  belirten Pakdemirli, salgının en kısa zamanda el birliği ile  atlatılacağını ve ilk fırsatta yüz yüze buluşacaklarını söyledi.

    Tarım sektörü en az savunma sanayii kadar kritik bir sektör

    Konya’yı “medeniyetler beşiği, tarımın başkenti, hoşgörünün başşehri”  olarak tanılayan Pakdemirli, Konyalıların çalışkan ve girişimci  insanlar olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli, virüs salgını  nedeniyle tarımın, üretmenin, kendi kendine yetmenin ne kadar  stratejik olduğunun çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, tarım  sektörünün en az savunma sanayii kadar kritik bir sektör olduğunu  söyledi. Konya’nın tarımsal açıdan stratejik bir şehir olduğunun  altını çizen Pakdemirli, “Ülkemizde üretilen buğdayın yüzde 10’u,  arpanın yüzde 14’ü, şeker pancarının yüzde 29’u, kuru fasulyenin yüzde
    24’ü, patates, buğday ve arpa tohumluklarının yüzde 29’u, yağlık  ayçiçeğinin yüzde 16’sı, süt üretiminin yüzde 6’sı, 2,7 milyar adet  yumurta üretimi ile hem tahıl ambarımız hem de hayvansal protein  depomuzdur” dedi.

    Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tarımsal konularla ilgili bilgi verdiğini  anımsatan Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Çiftçimiz, üreticimiz  bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler biçsinler, biz çiftçimizin,  üreticimizin arkasındayız’ dedi" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’de gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Pakdemirli, “Ülkemizde ilk Covid-19 vakası görülmeden önce bazı  adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, perakende zincirlerini ileride  yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları konusunda  yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları  dolu durumda, şu ana kadar da dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan  market manzaralarına ülkemizde rastlamadık” diye konuştu.

    Bakan Pakdemirli, bu güçlü tarım ve orman altyapısını  oluşturabilmek için son 17 yılda birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda tarımsal hasılamızı yüzde 645 artırarak 275 milyar TL’ye çıkardık. 308 milyar lira tarımsal destek verdik. 565 baraj inşa  ettik. 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,5 milyar fidanı  toprakla buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat artırdık. Tohumluk  ihracatımızı 10 kat artırdık. Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal  ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız ile tarımda  net ihracatçı konuma geldik.”

    Kapısının herkese açık olduğunu ve sektörün sorunlarına doğrudan  eğilmeye çalıştığını anlatan Pakdemirli, bu çerçevede 70 ilde program  ve 200’ü aşkın toplantı yaptığını, böylece tarımsal üretimdeki yapısal  sorunları yerinde çözme yolunu tercih ettiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurguladığı gibi yerlilik ve  millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarını oluşturduklarını  belirterek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ve 2053 ile 2071 ideallerine  taşımak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

    Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Türkiye’de  gıda üretim üstleri kurduklarını anlatan Pakdemirli, bugün itibarıyla  41 proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Pakdemirli,  üretilen stratejik ürünlerin lisanslı depoculuk sistemi ile kaliteli  ve sağlıklı bir şekilde depolanmasını sağladıklarını ve böylece  üreticilerin ürettiği ürünü değeri fiyattan satmasını sağladıklarını  ifade ederek, atıl durumda olan 2 milyon hektar tarım arazisini  üretime kazandırmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

    “Bu yıl içerisinde 10,4 miyar liralık destekleme ödemesini  çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık”

    Bu zorlu süreçte çiftçilere destek olmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlerine tüm imkânlarını seferber etmeleri talimatını verdiğinin  altını çizen Pakdemirli, “Biz de Bakanlık olarak bu yıl içerisinde 10,4 miyar liralık destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına  yatırdık. Bu desteklemelerin yüzde 10’a yakınını Konyalı  çiftçilerimize verdik” dedi.
        Pakdemirli, başlattıkları “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı” kapsamında tohum bedelinin yüzde 75’ini hibe olarak vermeye  başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

    “Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Artan maliyetler  karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Kimse merak etmesin siz ekmeye, biçmeye, alın teri dökmeye devam edin. Siz Üretin. Ürününüz tarlada, serada  etiniz, sütünüz ise elinizde  kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız.”

    “Konya toplam 24,2 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye’nin tarım başkenti”

    Konya’ya yaptıkları yatırımlardan da bahseden Pakdemirli,  “Konya’ya son 17 yılda 29 milyar lira tarımsal destek verdik ve  yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında Konyamıza bin 371 proje için toplam 508 milyon lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz  hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde 12 bin 345 kişiye istihdam  sağlandı. Genç çiftçilerimizin toplam 797 projesini yaklaşık 24 milyon  lira ile destekledik. Konya’da 586 bin dekar mera ıslah çalışmasını  tamamladık. Son 17 yılda 340 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik.

    IPARD hibeleri kapsamında yer alan 42 il içinde en fazla hibe  ödediğimiz 2. ilimiz. 15 mahallede, 112 bin dekar alanda 22,7 milyon  lira maliyetle küçük ölçekli sulama işlerini yaptık. Ahır-ağıl yapımı  projeleri kapsamında 135 proje için 15 milyon lira hibe ödemesi  yaptık. Damızlık Erkek Materyal Alımı Projesi kapsamında 714 aileye 3  bin 2 adet koç verdik. Yine 2019 yılında balıklandırma çalışmaları  kapsamında 69 göl ve gölete 306 bin adet yavru sazan balığı bıraktık.
    2019 yılında doğal afetlerden zarar gören 12 bin 129 üreticimize 30  milyon lira dağıttık” şeklinde konuştu.

    Konya’nın 12 milyar liralık hayvansal üretim değeri ile Türkiye’de  birinci, 12,2 milyar liralık bitkisel üretim değeri ile de ikinci  sırada bulunduğunu kaydeden Pakdemirli, böylece Konya’nın toplam 24,2  milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye’nin “tarım başkenti”  olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, son 17 yılda Konya’ya 20 baraj ve 29 gölet, 140 taşkın koruma tesisi yaptıklarını ve yaklaşık 800 bin  dekar araziyi suyla buluşturduklarını belirterek, böylece buradaki  çiftçilere yıllık 650 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını  dile getirdi.

    “2020’de ise nüfusumuz kadar, yani 83 milyon fidanı toprakla  buluşturma hedefimiz var”

    Son 17 yılda 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını dile  getiren Pakdemirli, “Geçtiğimiz yıl milli bir seferberliğe dönüşen,  ‘Geleceğe Nefes’ kampanyamızı biliyorsunuz Guiness Rekoru ile  taçlandırdık. 11 Kasım’ı da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettik. 2020’de ise nüfusumuz  kadar, yani 83 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimiz var. Sizlerin desteğiyle bunu da başaracağız. Buna eminim yeni Guinesslere  imza atacağız” dedi.

      Corona virüsün görülmediği tek yer! Salgından korunmalarının sırrı ise...Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya’nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede corona virüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor. Corona virüs vakası görülmeyen tek yer olan Zahara de la Sierra kasabası kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, corona virüsten korunmanın sırrını açıkladı.
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