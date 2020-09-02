BİST1.0890.33EURO8.75-0.24USD7.380.26ALTIN465.21-0.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Pakdemirli: Üzümde genel bir memnuniyet var
    ABONE OL
    02.09.2020 - 15:10 | | AA

    Pakdemirli: Üzümde genel bir memnuniyet var

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, açıkladıkları Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru üzüm alım fiyatının genel olarak memnuniyetle karşılandığını, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği imkanla başarıldığını söyledi.

    Pakdemirli: Üzümde genel bir memnuniyet var

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresine katıldı. Burada partililere seslenen Pakdemirli, göreve geldikten sonra tarım ve hayvancılıkla ilgili üreticiyi ve besiciyi memnun etmek için çalıştıklarını, para kazanamayan üretici bırakmadıklarını vurguladı.

    Geçen hafta fındık ve üzümde taban fiyat açıkladıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Üzümde genel bir memnuniyet var. Gerçekten muhalefetin bile aklında olmayan fiyatları açıkladık. Bunlar muhalefetin bile tahayyül edemediği fiyatlardı. Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'nin sağladığı yetki ve kıvraklıkla başardık." diye konuştu.

    Üreticinin salgın döneminde büyük fedakarlık göstererek üretime devam ettiğini belirten Pakdemirli, bu sayede Türkiye'nin tarımsal üretiminin bir önceki döneme göre yüzde 4 büyüdüğünü kaydetti.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yepyeni bir döneme girdiğini de hatırlatan Pakdemirli, "Eğer sizler gerçekten destek olup bu sistemi değiştirmeseydiniz, Türkiye'yi yönetilemez bir halde bulacaktık." dedi.

    Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Pakdemirli, "Türkiye, geçmişte atalarımız bu topraklarda ne mücadele verdiyse yine aynı mücadeleyi veriyor. Geçmişte Malazgirt'te Alparslan ne mücadele verdiyse Akdeniz'de Oruç Reis aynı mücadeleyi veriyor. Bu mücadelenin adı, Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

    Yokuş aşağı kayan TIR 4 araca ve eve çarptıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Sancaktepe'de iş makinesi yüklü TIR, yokuşta kayarak park halindeki 4 aracı ezdikten sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş (yerleri) belgeleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

    KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş (yerleri) belgeleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Öğrencilerin gözü KYK'da! KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

    Öğrencilerin gözü KYK'da! KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber