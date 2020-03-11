Paket paket karşı hamle

Küresel piyasalar, önceki gün koronavirüs ve petrol kaynaklı sert kayıpların ardından hükümetlerden koordineli küresel bir destek beklentisiyle toparlanmaya çalışıyor.



Önceki gün petrol fiyatı yüzde 30 düşerken Avrupa ve ABD borsaları yüzde 7’nin üzerinde kayıplarla kapanmıştı.



Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsün yayılmasının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik “büyük” adımlar atılacağını belirterek, bordro vergisinin düşürülmesi sinyali verdi. Reuters’ın haberine göre Trump gazetecilere, “Bordro vergisinde kesintiye gidecek ya da destek sağlayacağız, ciddi bir destek, çok ciddi rakamlardan bahsediyorum” dedi.



Borsalar yükseldi



Trump’ın açıklamalarının ardından küresel merkez bankalarının ve hükümetlerin koordineli bir şekilde ekonomiye destek verecekleri beklentisi, panik satış baskısını yatıştırdı.



ABD borsaları dün güne yüzde 4’e yakın yükselişlerle başladı. Küresel piyasalardaki satış baskısıyla önceki günü sert düşüşle kapatan BIST-100 ise dün tepki alımlarıyla yüzde 2’nin üzerinde açıldı ve gün içinde primli işlem gördü.



Pazartesi günü 6.20 seviyesine kadar yükselen dolar/TL ise dün 6.13 civarındaydı. Önceki gün büyük kayıp yaşayan Avrupa borsaları da dün yükseliş kaydetti.

ABD başta olmak üzere son dönemde küresel faiz indirimleri ve gevşeme yanlısı adımların devam edeceği beklentisi piyasaları destekliyor.

ABD’nin yanı sıra dün Japonya ve İtalya mali destek açıklamaları yaparken beklenti bunun daha da artması.



İtalya fatura ödemelerini askıya alıyor



İtalya, koronavirüsün ekonomiye olan etkilerini yumuşatmak için hanehalkının fatura ödemelerini askıya almak gibi bazı uygulamaları içeren tedbirler alacak.

Koronavirüs salgınını durdurmak için ülke çapında tecrit ilan eden İtalya’nın Sanayi Bakanı Stefano Patuanelli, virüsün ekonomiye etkisini telafi etmek için 10 milyar euro’ya yakın büyüklükte bir mali paketi devreye alacağını açıkladı.



Patuanelli, hükümetin küçük işletmeler ve hanehalklarının üzerindeki baskıyı azaltmak için alınacak tedbirlerin ilk fazında fatura, vergi ve konut kredisi ödemelerinin askıya alınmasını planladığını söyledi.





4.1 milyar dolar Japon desteği

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ekonomiye olan risklerle ilgili endişelerin artmasıyla Japonya’nın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi açıklanacağını ifade etti. Aso, mali önlem paketinin küçük işletmeleri desteklemeye odaklanacağını söyledi.

Reuters 4.1 milyar dolarlık (430.8 milyar yen) mali paketi fonlamak için hükümetin bu yılın mali bütçesinden yaklaşık 270 milyar yen kullanacağını yazdı.



Petrolü artıran artırana



Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini açıkladı.



Şirketin CEO’su Amin Nasser, şirketin nisanda “azami sürekli üretebileceği seviye olan 12 milyon varilin 300 bin varil üzerinde” üretim yapacağını belirtti.

Aramco, geçen ay günde 9.7 milyon varil petrol üretiyordu.



Öte yandan Reuters, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak’ın Rus şirketlerin petrol arzını günde 300 bin varil artırabileceği açıklamasını paylaştı.



3 yıl üretimi kıstılar



Suudi Arabistan’ın fiili liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’nın liderliğindeki örgüt üyesi olmayan ülkeler 3 yıldır OPEC+ adı altında birlikte hareket ederek üretimlerini gönüllü olarak kısmışlardı.



Günde 2.1 milyon varil petrolü piyasadan çekerek fiyatın yükselmesini sağlayan anlaşma Rusya’nın üretimi daha da kısmayı kabul etmemesi üzerine başarısız oldu. Petrol fiyatı bunun üzerine yüzde 30 düştü. Dün ise Brent tipi petrol fiyatı yüzde 8 yükselip 37 dolar oldu.