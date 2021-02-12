Paket turda yeni hizmet

Sektörün tecrübeli ismi Birol Eren'in yönetici ortak olarak yönetimini üstleneceği bu dönüşümle BinRota, çözüm ortakları ve paket tur misafirlerine en ince ayrıntısına kadar planlanmış deneyimler sunacak.



Birol Eren, “BinRota olarak yeni yapılanmamız kapsamında sadece turların operasyonel süreçlerine odaklanmaktan çıkıp, gerek yurt içi gerekse yurt dışı paket turlarına dair pazarlamadan operasyona kadar tüm süreçleri satış partnerlerimizle beraber doğrudan üstleneceğiz. Bu modelle partnerlerimize alternatif gelir yaratma ve satışlarını artırma imkânını sunacağız” dedi.