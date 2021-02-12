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12.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Paket turda yeni hizmet

Gazella Turizm'in bünyesindeki tur operatörü markası BinRota, anahtar teslim hizmet anlayışıyla yapılandırdığı yeni operasyon modeliyle turizm sektörüne güç katacak.

Paket turda yeni hizmet

Sektörün tecrübeli ismi Birol Eren'in yönetici ortak olarak yönetimini üstleneceği bu dönüşümle BinRota, çözüm ortakları ve paket tur misafirlerine en ince ayrıntısına kadar planlanmış deneyimler sunacak.

Birol Eren, “BinRota olarak yeni yapılanmamız kapsamında sadece turların operasyonel süreçlerine odaklanmaktan çıkıp, gerek yurt içi gerekse yurt dışı paket turlarına dair pazarlamadan operasyona kadar tüm süreçleri satış partnerlerimizle beraber doğrudan üstleneceğiz. Bu modelle partnerlerimize alternatif gelir yaratma ve satışlarını artırma imkânını sunacağız” dedi.

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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