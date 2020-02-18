Pakistan’da ihracata TSE damgası geldi

İki ülke arasında imzalanan Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Metroloji ve Eğitime İlişkin Uygulama Programı anlaşmasıyla Pakistan’da üretilen ürünlerin Avrupa pazarına arzında belgelendirme işlemleri Türk Standardları Enstitüsü (TSE) kanalıyla yapılacak. Ayrıca Pakistan’a kurulacak Laboratuvarlar konusunda cihaz ve bilgi temininde Türkiye teknik yardımda bulunacak.

Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han, 14 Şubat’taki baş başa görüşmeleri ve başkanlıklarında gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6’ncı toplantısı sonrasında anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. “Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi VI. Toplantısı Ortak Bildirisi” ile “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ekonomik Çerçeve İlanı”, Erdoğan ve Han tarafından imzalandı. Daha sonra iki ülke arasındaki diğer anlaşmalar ve mutabakat zaptlarının imza töreni gerçekleştirildi. Liderlerin huzurunda yapılan anlaşmalardan birisi de TSE ile Pakistan Standart ve Kalite Kontrol Kurumu (PSQCA) arasındaki Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Metroloji ve Eğitime İlişkin Uygulama Programı oldu. Anlaşmaya TSE Başkanı Adem Şahin ve PSQCA Genel Müdürü Abdul Alim Memon imza attı.

Avrupa pazarı

Anlaşma ile Pakistan’da üretilen ürünlerin Avrupa pazarına arzında belgelendirme işlemleri Türk Standardları Enstitüsü kanalıyla yapılacak. Pakistan’a kurulacak laboratuvarlar konusunda cihaz ve bilgi temininde Türkiye teknik yardımda bulunacak ve endüstriyel kalibrasyon konusunda destek verecek.