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    HaberlerEkonomi Haberleri Palamut bitti, umut hamside
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    04.11.2020 - 08:23 | | DHA

    Palamut bitti, umut hamside

    Karadeniz'de son günlerde palamut avında gözle görülür bir azalma yaşanırken, Zonguldak'ta balıkçılar hamsi avına yöneldi.

    Palamut bitti, umut hamside

    Zonguldak’ta olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, tezgahlarda fiyatlar değişti. Eylül ve ekim ayı sonlarına kadar yaşanan palamut bolluğunda da azalma yaşandı. Balıkçılar, palamut avıyla başlayan denizdeki bereketin hamsiyle devam etmesini bekliyor.

    Merkez balıkhanesinde balıkçı Kemal Özçep, havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha da bollaşacağını söyledi. Av sezonuna güzel başladıklarını ifade eden Özçep, "Palamut zamanla kendini kaybetmeye başladı. Havalar soğudukça hamsi bol olacaktır diye düşünüyoruz. Hamsinin peşine ise çinekop, istavrit ve mezgit olur" dedi.

    DENİZ SOĞUMADIĞI İÇİN BALIK TOPLANMIYOR 

    Balıkçı Oktay Ertürk hamsinin kilosunu 25 liradan satışa sunduklarını ifade ederek, "Şu anda denizin soğumasını bekliyoruz. Deniz soğumadığı için balık toplanamıyor. Havalar soğuduğu andan itibaren hamsi sezonu açılır. Hamsiyi ise fiyatı 25 TL’den satışa sunuyoruz. Ancak hava soğuduğunda hamsi bolluğu yaşandığı gibi fiyatlarda da düşme yaşanır" diye konuştu.

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