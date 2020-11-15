‘Pandemi dönemi’ yatırımlar durmadı

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, 31.5 kilometre uzunluğundaki hattın Halkalı Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti. Hattın Halkalı’nın ardından Küçükçekmece, Olimpiyat, Kayaşehir ve Arnavutköy’den geçerek İstanbul Havalimanı’na bağlandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



“Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor. İstanbul Havalimanı’ndan Gayrettepe’ye giden 37 kilometrelik metro hattımızda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.”



Gebze’den erişim



Karaismailoğlu, Gebze’den Marmaray’a binen bir vatandaşın Halkalı’ya ulaştıktan sonra Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatlarını kullanabileceğini söyledi.



Hattın hem İstanbul’un batı yakasından hem de doğu yakasından istanbul Havalimanı’na erişim imkanı sağlayacağını hatırlatan Karaismailoğlu, “Çok ince bir detayla çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı motive ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu metro hatları İstanbullularla ve ülkemizle buluşacaklar. Gayrettepe-Kağıthane Hattı’nı mayıs sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe’den havalimanını da önümüzdeki yıl içerisinde bitirmek hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



Aydın-Denizli



Pazartesi günü Aydın -Denizli Otoyolu’nun temel atma törenine katılacaklarını aktaran Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:

“Bu salgın sürecinde özellikle martla ekim arasında bütün dünya salgınla savaşırken biz tam 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptık, sırf ulaştırma altyapısı için. Bunlar çok değerli rakamlar. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek şantiyelerimiz canla başla çalışıyorlar, çok büyük bir hareketlilik var.”