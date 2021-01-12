Pandemi ile birlikte yeni bir sektör canlanıyor

Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle pek çok alanda farklılıklar yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını hayatımıza pek çok yenilikler getirirken, hayatımız içinde var olan bazı unsurların önem kazanmasına sebep oldu.

Tatil anlayışında farklılıkların ön plana çıktığı bu dönemde kalabalıktan uzak, izole, doğa ile iç içe tatil anlayışları tercih edildi. Yerli ve yabancı turistlerin bu dönem yoğun olarak villa turizmini tercih ettiği durumda özel bir şirketin kurucusu Nihat Ak, 2020 yılı içinde değerlendirmelerde bulundu.

2020 yılında Rus ve İngiliz misafirler villa turizminin %60’lık oranını oluşturdu

Nihat Ak 2020 yılı değerlendirmelerinden bahsederken pandemi döneminin etkisinin villa turizmine olan katkısını şöyle ifade etti:

"Pandemi döneminden öncede villa turizmi olarak aktif bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriliyorduk. Pandemi döneminin gerektirdiği izole tatil anlayışı ile villa turizmi, glamping alanlarına bu sene yoğun bir ilgi oldu. Bu zamana kadar ağırlamadığımız kadar yabancı turist ağırladık. Ekim- Kasım ayı misafirlerimizin neredeyse tamamı Rus turistlerden oluşuyor bu da sektöre farklı bir perspektif katılmasına neden oldu 2020 yılı içinde Temmuz- Eylül aylarında ise ağırlıklı olarak İngiliz misafirlerimiz tercih etmesiyle sektörümüzün yüzde 60’lık kısmını yabancı turistlerimiz oluşturdu diyebiliriz."

2021 yılında yeni nesil tatil anlayışı ön plana çıkacak

Ak, 2020 yılının geçen yıllara oranla biraz daha durgun gittiğini ifade ederken 2021 yılı öngörü ve beklentilerini şu şekilde dile getirdi:

"Pandemi döneminin tüm dünyayı kasıp kavurmasının ardından bizim sektörümüz için farklı noktaları da ön plana çıkardı. Kişisel tatil anlayışı, herkesten izole bir tatil planları daha ön plana çıkmaya başladı. Yeni normal düzende değişen ve gelişen her şey gibi tatil anlayışında da değişimler meydana getirecek. Uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz villa turizminde hijyenik olan tüm unsurlar pandemi dönemi ile birlikte insanlarda farklı bir bakış açısı uyandırdı. Pandemi dönemi bittiğinde bile hijyen kurallarının üst seviyede olduğu izole tatil anlayışı katlanarak büyüyecek. Sektörümüz adına bu duruma çok seviniyoruz."