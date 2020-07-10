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    HaberlerEkonomi Haberleri 'Pandemi sonrası geliştirilmesi gereken lider profili Da Vinci'
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    10.07.2020 - 11:02 |

    'Pandemi sonrası geliştirilmesi gereken lider profili Da Vinci'

    The Institute for Real Growth (IRG) Kurucusu Marc de Swaan Arons, pandemi sonrası geliştirilmesi gereken lider profilinin Da Vinci lider profili olacağını söyledi.

    'Pandemi sonrası geliştirilmesi gereken lider profili Da Vinci'

    Günümüzün sürekli değişen ve yenilenen dinamiklerine  COVID-19 sürecinin de eklenmesi ile işlerimizin “gerçek büyüme” kaynakları neler, büyüme nereden ve hangi yollardan gelecek soruları çok daha kritik hale geldi.

    Bu sorulara cevap bulmaya yardımcı olmak amacıyla WPP, Akıllı Çözümler Platformu’nda kar amacı gütmeyen büyüme enstitüsü IRG’yi ağırladı. Online etkinlikte, dünyada 100’den fazla CMO ve büyümeden sorumlu liderlerin katkılarıyla derlenmiş “COVID-19 Business Lessons Learned - COVID-19 Öğrenimleri” aktarıldı.

    The Institute for Real Growth (IRG) WPP tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen hizmet verdiği müşterilerinin büyüme stratejilerine destek olmak için kurulmuş bir eğitim enstitüsü. Kurucusu, Marc de Swaan Arons kariyerinde 18 yıl boyunca hem CMO hem de “Executive Chairman” koltuğunda bir çok markaya danışmanlık veren bir isim. Marc, 2019 yılında WPP’nin kar amacı gütmeyen enstitüsü IRG’yi (Institute for Real Growth) kurmuştu.

    Konuşmasından öne çıkan noktalar şunlar oldu:
    - İlerideki lider profili “da Vinci Real Growth” lider profili olarak tanımlanıyor.

    - Da Vinci gibi sağ ve sol beynini dengeleyen, empati kurabilen, çevresini anlayabilen sadece insanlara değil Dünya’ya ve içinde bulunduğumuz çevreye holistik bakabilen liderlik profillerinin geliştirilmesi gerekliliği pandemiyle birlikte iyice ortaya çıktı.

    - Krizlerde alınan dersler ve değişimler zaman içinde yeni normal haline gelirdi. Bu pandemi döneminde krizin getirdikleri ise çok kısa sürede mainstream yani ana akım normali haline geldi. - Komüniteler ve çalışma arkadaşları geçmişe göre çok daha fazla öne çıktı. Birlikte çalışma kabiliyeti hiç olmadığı kadar kritik hale geldi.

    - Empati duygusu gelişti. Bir işyerinde çalışanlar, yöneticiler ve liderler birbirleri hakkında  daha çok merak etmeye, empati kurmaya başladı. Human personası ile iş personası birbirine hiç olmadığı kadar yaklaştı.- İşletmelerin artık gerçek anlamda çok daha fazla esnek olması gerekiyor.

    - Pandemi sürecinde e-ticarete sert bir geçiş yaşandı.

    - Küreselleşme sorgulanıyor. Yerel işletmeler gelişiyor. Pandemi süreciyle birlikte yerel işletmeler her zamankinden daha çok saygı gördü.

    Yaşam, tüketim ve iş yapış alışkanlıklarımızın yeniden belirlendiği bu yeni düzenle ilgili “yeni normal”leri tartışmaya açan WPP, “Akıllı Çözümler Platformu”nu ilk serisi Nisan ayında gerçekleştirmişti.  WPP, bu ufuk açıcı etkinlikleri düzenlemeye devam etmeyi hedefliyor.

      81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
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