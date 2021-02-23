Pandemi verimiyle kârı yüzde 30 arttı

Turkcell, 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri, geçen yıla göre yüzde 15.8 artışla 29.1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 17.7 artışla 12.3 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 42.2 oldu. FVÖK 6.3 milyar TL’ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 21.6 olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2020 net kârı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 30.5 artarak 4.2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil bileşik ARPU (M2M Hariç) büyümesi yıldan yıla yüzde 15 artışla 49.1 TL’ye ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gelirler yaklaşık yüzde 16 artarken net karın nasıl yüzde 30 arttığının sorulması üzerine, şirketin verimliliğinin yükseldiğini, pandeminin de buna katkı sağladığını söyledi.

Oyunda büyüyecek

Turkcell’in sektörde fark yaratan ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren çözümleri sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 milyon net faturalı müşteri kazandığını belirten Murat Erkan şöyle devam etti:

“Yılı 1.1 milyon net abone kazanarak noktaladık. Müşterilerimizin pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirdiği 2020 yılında sabit genişbant tekliflerimize artan talebin gücüyle net 180 bin fiber abonesi kazandık. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında kesintisiz ev interneti hizmeti sunduğumuz ürünümüz Superbox’ta abone sayısı, hızlanan talep ile net 268 bin artarak 591 bine ulaştı. Ayrıca, net 152 bin IPTV abonesi kazandık ve toplamda 871 bine ulaştık.”

Bu yıla ilişkin hedeflerini de dile getiren Murat Erkan şunları söyledi:

“Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimize 2021 yılında da ulaşacağız. Ayrıca 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandıracağız. Şirketleşen dijital servislerimiz potansiyel kurumsal iş birlikleri, oyun ve TV alanına yaptığımız yatırımlar ile 2021 yılında da güçlü büyümesini sürdürecek. Böylece dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak. Bilişim teknolojileri servisleri pazarında birinci sıraya yerleşerek lider olacağız. Önümüzdeki dönemde Paycell’in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz. 2021 yılı için yüzde 14 - yüzde 16 bandında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL aralığında FAVÖK hedefliyoruz. Ayrıca 2020 yılında yüzde 18.5 olan operasyonel yatırımlarımızın gelire oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşecek.”

Servisler şirket oldu yatırımcıya kapı açık

Turkcell’in stratejik hedefleri doğrultusunda 2020 yılında dijital servisleri, ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Erkan, bunların arasında BiP, TV+, fizy, lifebox gibi uygulamaların bulunduğunu söyledi. Şirketleştirdikleri servisler için yatırımcıların ortak olması ya da halka arz gibi seçenekleri değerlendirdiklerini anlatan Erkan, Paycell’in ise unicorn (1 milyar dolarlık büyüklük) adayı olduğunu kaydetti.

Dijital abonelik yönetmelik bekliyor

Dijitalleşme hızlanırken bir GSM operatörünün aboneliğinden ayrılmanın hala fiziki süreç gerektirdiğinin hatırlatılması üzerine Murat Erkan, dijital aboneliğin yaygınlaşması için ilgili kurumların gerekli yönetmelikleri hayata geçirmelerini beklediklerini söyledi. “Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde aslında artık dijital kanallardan tüm abonelik süreçlerini müşterilerimize sunabilecek durumdayız. Yani özellikle bu pandemi döneminde müşterilerimiz cep telefonlarından kolayca abonelik başlatabilecek ve diğer tüm işlemlerini yine evlerinden çıkmadan dijital olarak kolayca yapabilecekler” diyen Erkan, dijital abonelikler konusunda düzenleyici kurumların hareket etmesi konusunda çağrıda bulundu. Erkan, bir başka soru üzerine de, artan ÖİV’yi faturalara yansıtacaklarını söyledi.

Uzay babayiğidi

Murat Erkan, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde Turkcell’in ‘babayiğitler’ arasında yer aldığı hatırlatılarak, “Kısa bir süre önce açıklanan uzay projesinde de babayiğit aranırsa Turkcell orada da yer alacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bize düşen bir görev olursa neden olmasın. Zaten yavaş yavaş uzay teknolojileri, bizim işimizle yakınsıyor.”

15 Mayıs vurgusu

İletişim platformu BiP’in indirilme sayısının 74 milyonu aştığını kaydeden Murat Erkan, 15 Mayıs yaklaştıkça, BiP’i indirenlerin ve kullananların daha da artacağını öngördü. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bilgilerini Facebook ile paylaşacağını, 15 Mayıs’a kadar bu izni vermeyenlerin uygulamayı kullanamayacağını duyurmuştu.